Le Streghe: online il primo trailer italiano

02/10/2020 |

Grazie alla Warner Bros. Pictures ecco a voi il primo trailer italiano di Le Streghe, il film del regista Premio Oscar Robert Zemeckis interpretato da Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci. All’interno del cast troviamo anche Kristin Chenoweth, Chris Rock, Jahzir Kadeem Bruno e Codie-Lei Eastick.



Il film è basato sul libro di Roald Dahl ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Zemeckis, Kenya Barris e Guillermo del Toro.

La produzione è affidata a Zemeckis, Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuaron e Luke Kelly.



Il film non ha ancora una data d’uscita.



Sinossi di Le Streghe:

Rivisitando l'amato racconto di Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa de "Le streghe di Roald Dahl" di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.