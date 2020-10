The Shift: rilasciato il trailer italiano

News





02/10/2020 |

Dal canale ufficiale della Notorious Pictures siamo lieti di mostrarvi il trailer italiano di The Shift, l’opera di Alessandro Tonda al debutto dietro la macchina da presa. Ambientato a Bruxelles, il film narra di un attentato terroristico vissuto tramite i due protagonisti Isabel e Adamo, due paramedici che si ritroveranno a soccorrere un attentatore sopravvissuto a seguito di un’esplosione.



Adamo Dionisi e Clotilde Hesme sono i due attori protagonisti.



Sinossi di The Shift:

La storia di due giovanissimi terroristi. Eden e Abdel irrompono in una scuola di Bruxelles per compiere una strage di coetanei, ma Abdel si fa saltare in aria prima del previsto coinvolgendo Eden nell’esplosione. Poco dopo i paramedici Isabel e Adamo, accorsi sul posto, caricano sulla loro ambulanza un ragazzo ferito e privo di sensi senza immaginare che si tratta proprio di Eden. Quando Isabel si accorge della cintura esplosiva è ormai troppo tardi: Eden si è svegliato e prende il controllo dell’ambulanza, minacciando i paramedici di premere il bottone se non eseguiranno i suoi ordini…