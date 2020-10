Billy Crudup reciterà in The Flash

News

05/10/2020 |

New entry nel cast di The Flash, l’adattamento cinematografico del Famoso fumetto. All’interno della pellicola troveremo anche Billy Crudup, scritturato per interpretare il Dr. Henry Allen, papà di Barry Allen ovvero The Flash. Per l’attore si tratta della seconda volta nei panni del personaggio, considerando anche la sua apparizione in Justice League di Zack Snyder.



Crudup reciterà accanto al protagonista Ezra Miller e a Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman.



La regia di The Flash è stata affidata ad Andy Muschietti, il regista di IT. La sceneggiatura è stata invece scritta da Christina Hodson.



La trama del cinecomic, che uscirà nelle sale a partire dal 2022, non è stata ancora rivelata dalla Warner Bros. Pictures.