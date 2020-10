Fast & Furious 9: svelata la nuova data di uscita

News





05/10/2020 |

La Universal Pictures ha deciso di modificare ancora una volta la data di uscita di Fast & Furious 9, il penultimo capitolo di una delle saghe più famose a livello cinematografico. Non sarà più il mese di aprile 2021 ad aprire le porte al debutto della pellicola ma il 28 maggio dello stesso anno. Originariamente il film sarebbe dovuto uscire nei cinema a maggio 2020 ma a causa della pandemia Covid-19 ancora in atto la Universal ha deciso di posticipare il tutto.



Il nuovo episodio appartenente al franchise è diretto dal regista Justin Lin che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Daniel Casey e Chris Morgan.



Il cast è ampio e brillante e vede al suo interno, oltre a Vin Diesel, anche Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Michael Rooker, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett e John Cena.



La trama di Fast & Furious 9 non è stata rilasciata dalla produzione.