The Turning - La Casa del Male: rilasciato il trailer italiano

News

05/10/2020 |

In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.

Direttamente dal canale ufficiale della 01Distribution vi presentiamo il primo trailer italiano di, la nuova opera disono i protagonisti di questa pellicola che racconta la storia di una giovane governante divenuta la responsabile dei suoi due nipotini dopo la morte dei loro genitori. Altri dettagli sulla trama dell'adattamento cinematografico in chiave moderna di Giro di Vite, il libro di Henry James, non sono stati rilasciati.hanno scritto la sceneggiatura.sono i produttori.La pellicola sbarcherà nelle sale italiane dal 29 ottobre.