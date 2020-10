Will Gluck dirigerà il thriller Blackfriars

News





06/10/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Will Gluck, il papà dei due capitoli di Peter Rabbit. Il regista dirigerà il thriller movie Blackfriars per la eOne. La storia, ambientata nel 1978, racconta la vera vicenda di un poliziotto di Boston e di un truffatore che deciderà di pentirsi e di diventare testimone. I due decideranno di unire le forze per truffare il procuratore di Boston.

La sceneggiatura è stata scritta da Chris Bremner mentre la produzione è stata affidata a Brian Goldner della eOne e allo stesso Gluck.



Non sono state rilasciate novità, invece, circa gli attori che andranno a comporre il cast.



Il regista, che ha completato recentemente il secondo film di Peter Rabbit, dirigerà presto anche il film Which Brings Me to You.