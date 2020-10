Jurassic World: Dominion: il nuovo poster ufficiale annuncia la data d'uscita

News





07/10/2020 |

La Universal Pictures ha rilasciato il primo poster ufficiale di Jurassic World: Dominion con il quale ha deciso di annunciare anche la nuova data di uscita della pellicola. La locandina in questione mette in primo piano il fossile del tirannosauro che ha segnato la famosa locandina del primo Jurassic Park.



Le riprese del terzo capitolo del franchise di Jurassic World sono attualmente in corso all'interno dei Pinewood Studios, nel Regno Unito.



All'interno del nuovo film vedremo tornare nei panni dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.



Jurassic World: Dominion è diretto da Colin Trevorrow che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael.



L'uscita nei cinema è prevista non più per giugno 2021 ma per giugno 2022.