Whoopi Goldberg parla di un possibile terzo film di Sister Act

08/10/2020 |

Nel 1992 e nel 1993 uscirono nelle sale prima Sister Act e poi Sister Act 2 – Più Svitata che Mai, i due capitoli con protagonista Whoopi Goldberg. Sono passati la bellezza di 27 anni dall’uscita nelle sale del sequel e da tanto tempo si parla della possibilità di vedere realizzato anche il terzo episodio pronto a completare la trilogia.



Ma il progetto vedrà mai la luce? Un aggiornamento lo ha fornito la stessa Goldberg, ospite dello show di James Corden: “Mi è stato detto che nessuno fosse interessato a vedere un nuovo film ma ho scoperto che non si tratta della verità. La gente lo vuole vedere e stiamo lavorando per cercare di far tornare tutta la crew all’opera. Si tratta di una pellicola divertente, che fa stare bene”. Potrebbero dunque aumentare le possibilità di vedere l'attrice tornare sul set nella parte di Deloris, uno dei personaggi più divertenti mai interpretati dalla Goldberg.



Il film Sister Act fu diretto da Emile Ardolino mentre il sequel da Bill Duke.