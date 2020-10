Stephen Lang annuncia la fine delle riprese di Man in the Dark 2

News





08/10/2020 |

Era il 2016 quando Fede Alvarez diresse Man in the Dark, la pellicola con protagonista Stephen Lang che raccontava la storia di un uomo divenuto cieco che si ritroverà ad affrontare una gang desiderosa di commettere un crimine all’interno della sua abitazione. E a distanza di quattro anni dall’opera lo stesso Lang, via Twitter, ha annunciato via Twitter la fine delle riprese del sequel.



La regia è stata affidata a Rodo Sayagues, collaboratore di Alvarez. I due hanno anche scritto la sceneggiatura del film.



In questo sequel Lang riprenderà il ruolo del suo personaggio originale, soprannominato Il Cieco, ed è inserito in un cast che vede al suo interno anche Bobby Schofield e Adam Young.