Jurassic World: Dominion: riprese fermate a causa di alcuni positivi al coronavirus nella crew

08/10/2020 |

E’ stata temporaneamente sospesa la produzione di Jurassic World: Dominion, il terzo atteso capitolo della saga di Jurassic Park di cui ieri vi abbiamo mostrato il primo poster originale. La motivazione l’ha fornita Colin Trevorrow tramite il suo account ufficiale Twitter: “Ci siamo svegliati con la notizia di alcuni test risultati positivi al coronavirus. Tutti gli altri testati sono risultati negativi ma, rispettando i protocolli sulla sicurezza, abbiamo deciso di fermare il tutto per due settimane. Torneremo presto”.



Il regista, come potete vedere qui sotto, ha anche pubblicato la simpatica foto di un baby dinosauro con la mascherina.



Anche un portavoce della Universal Pictures ha voluto rilasciare un commento: “La scorsa notte siamo stati informati che è emersa una piccola quantità di test positivi al Covid-19 all’interno della crew di Jurassic World: Dominion. Nonostante questa mattina siano stati effettuati nuovi test tutti negativi, per garantire la sicurezza i positivi e chi è stato a contatto con loro si sono isolati dal resto del gruppo. Le riprese, quindi, sono state fermate temporaneamente e riprenderanno rispettando le linee guida sulla sicurezza”.