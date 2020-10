Losing Clementine: Edgar Ramirez reciterà accanto a Jessica Chastain

News

08/10/2020 |

Ci sarà anche Edgar Ramirez all'interno del cast di Losing Clementine, il film che vedrà protagonista Jessica Chastain. La storia racconta di una artista chiamata Clementine Pritchard che, dopo aver gettato tutti i suoi farmaci, decide di risolvere tutte le sue questioni rimaste in sospeso prima di uccidersi. Durante quei giorni, però, scoprirà alcuni segreti riguardanti la sua famiglia e sulla tragedia che ha colpito sua madre e sua sorella. Ramirez interpreterà l'ex marito della protagonista e suo vero amore.



Il film sarà l'adattamento del romanzo di Ashley Ream ed ha una sceneggiatura scritta da Ann Cherkis. La regia è affidata alla regista argentina Lucia Puenzo.



La Sentient di Renee Tab ha acquisito i diritti del libro lo scorso anno con la Tab che produrrà la pellicola con Christopher Tuffin e con la Freckle Films della Chastain e Kelly Carmichael.



Ramirez e la Chastain hanno già lavorato insieme in Zero Dark Thirty.