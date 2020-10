Trash - La Leggenda delle Piramidi: in rete il nuovo teaser trailer italiano

News





09/10/2020 |

Tramite la Notorious Pictures ecco il nuovo teaser trailer italiano di Trash - La Leggenda delle Piramidi. Il film animato è diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano.



Lo studio porterà l'opera nelle sale a partire dal prossimo 16 ottobre.



Sinossi di Trash - La Leggenda delle Piramidi:

Scatole, bottiglie, latte. Rifiuti. Abbandonati in strada, nei mercati, sotto i ponti. Ignorati da chiunque. Inerti. Finché non cala la notte…

Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles – una bottiglia da bibita gassata – e altri compagni. Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, macchine aspiratutto addette alla pulizia.

Slim è rassegnato, non crede più in nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo mitico in cui è possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità, rinascere ed essere ancora dei Portatori utili a se stessi e agli altri, fino a quando un imprevisto cambierà il suo destino.