M3GAN: Allison Williams reciterà in un nuovo film della Blumhouse

09/10/2020 |

Sarà Allison Williams la protagonista della nuova pellicola della Blumhouse Pictures dal titolo M3GAN. L’attrice sarà anche la produttrice del film e collaborerà per la seconda volta con lo studio dopo Scappa – Get Out, il film di Jordan Peele uscito nel 2017. Tra i produttori di M3GAN troviamo anche la Atomic Monster per conto della Universal Pictures.



La Williams interpreta Gemma, una brillante esperta di robot che lavora all’interno di una compagnia di giocattoli. Tra i suoi progetti c’è anche M3GAN, una bambola robot dalle sembianze umane programmata per essere la più grande compagna di giochi e una grande alleata per qualsiasi genitore. Quando nella sua vita entrerà un’orfana, Gemma deciderà di sviluppare un prototipo di M3GAN, una situazione che porterà a conseguenze inimmaginabili.



Akela Cooper ha scritto la sceneggiatura che è basata su una storia di James Wan. La regia sarà di Gerard Johnstone.