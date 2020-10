Doctor Strange farà capolino nel terzo film di Spider-Man

News





09/10/2020 |

Una novità importante attende i fan dell’Uomo Ragno. Come sappiamo è in lavorazione il terzo capitolo della saga e nel nuovo film farà capolino anche un altro supereroe della Marvel: Doctor Strange. Secondo le prime informazioni Strange, interpretato ovviamente da Benedict Cumberbatch, sarà una sorta di mentore di Peter Parker. Altri dettagli, però, non sono stati svelati.



Per il cast di Spider-Man 3 si tratta di un arrivo importante dopo quello di Jamie Foxx, tornato nel franchise per recitare nel ruolo del villain Electro.



Le riprese della pellicola dovrebbero partire entro la fine di ottobre ad Atlanta sotto la regia di Jon Watts e con Tom Holland ancora nella parte del protagonista.