Cleopatra: Patty Jenkins e Gal Gadot lavoreranno insieme al nuovo film

News





11/10/2020 |

Presto entrerà in lavorazione una nuova pellicola dedicata a Cleopatra. La Paramount Pictures ha opzionato i diritti del biopic con Patty Jenkins che si occuperà della regia. E chi sarà la protagonista del film? L’attrice scelta è Gal Gadot che già collabora con la Jenkins per il franchise di Wonder Woman.



La produzione di Cleopatra è affidata a Charles Roven della Atlas Entertainment, alla Pilot Wave Motion Pictures della Gadot e di Jaron Varsano e dalla stessa Jenkins.



La sceneggiatura è stata affidata a Laeta Kalogridis che sarà anche la produttrice esecutiva.



Una delle pellicole più famose dedicate a Cleopatra è stata quella del 1963 del regista Joseph L. Mankiewicz con Elizabeth Taylor protagonista insieme a Richard Burton, quest’ultimo nel ruolo di Marco Antonio.