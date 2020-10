John David Washington reciterà nel nuovo film di David O. Russell

News





12/10/2020 |

Si sta allargando sempre di più il cast del nuovo film di David O. Russell (ancora senza un titolo ufficiale). Dopo Christian Bale e Margot Robbie anche John David Washington reciterà all'interno di questa pellicola che sarà sviluppata dalla New Regency.



Russell oltre ad occuparsi della regia della pellicola scriverà anche la sceneggiatura i cui dettagli della storia non sono stati rivelati.



Se tutto andrà secondo i piani le riprese dovrebbero partire il prossimo gennaio a Los Angeles.



John David Washington, che nel 2018 ha recitato all'interno di BlacKkKlansman, è l'attore protagonista di Tenet di Christopher Nolan.



Per Russell si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di cinque anni da Joy.