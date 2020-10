Fake!: Kate Winslet sarà la protagonista della pellicola MGM

News





12/10/2020 |

Kate Winslet sarà la protagonista di Fake!, il film che la MGM ha acquistato dal produttore Jennifer Todd. Il progetto è stato affidato a Scott Z. Burns (The Report) che si occuperà sia della regia che della sceneggiatura. Burns, inoltre, sarà anche il produttore insieme a Todd.



Per la Winslet e Burns si tratta della prima collaborazione intesa come rapporto attrice-regista ma in assoluto è la seconda, visto che lo stesso Burns aveva curato la sceneggiatura di Contagion, il film diretto da Steven Soderbergh.



Tra i produttori di Fake! troviamo anche la stessa Kate Winslet.



La pellicola è basata sul libro di Jen McAdam, rimasta vittima di uno schema Ponzi da parte delle compagnie OneCoin Ltd. e OneLife Network Ltd. con l’ausilio della criptovaluta OneCoin. La McAdam, a seguito dei fatti, ha fondato anche un gruppo di supporto per tutte le persone colpite da questa truffa e, insieme a Douglas Thompson, ha anche scritto un libro per raccontare la sua esperienza.