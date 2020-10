Resident Evil: Paul W.S. Anderson non lavorerà al nuovo film

News





12/10/2020 |

Come sappiamo la Costantin Films sta lavorando ad un altro film dedicato a Resident Evil, nuovo capitolo che ha l’obiettivo di far nascere un’altra saga cimematografica. Pochi giorni fa è stato annunciato che all’interno dell’adattamento ci saranno Hanna John-Kamen nella parte di Jill Valentine, Robbie Amell nel ruolo di Chris Redfield, Tom Hopper nei panni di Albert Wesker, Avan Jogia come Leon Kennedy e Neal McDonough nel ruolo di William Birkin. La regia del film sarà invece di Johannes Roberts che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Greg Russo.



La pellicola sarà prodotta ancora una volta da Robert Kulzer, papà del franchise originale, dalla Costantin, da James Harris della Tea Shop Production e da Hartley Gorenstein. Quello di Kulzer, però, sarà l’unico ritorno di un membro della crew della saga originale. In questo nuovo progetto nessun altro è coinvolto, neanche il regista e creatore Paul W.S. Anderson.



Nel corso del panel dedicato a diverse pellicole, tra le quali anche Monster Hunters, Anderson ha raccontato di non essere coinvolto in questo nuovo franchise: “Con i nostri sei film abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo svolto un grande lavoro, chiuso nella maniera giusta. Ora siamo coinvolti in un qualcosa di nuovo e sono emozionato”.