The Others: la pellicola con Nicole Kidman rivivrà con un remake

13/10/2020 |

A distanza di quasi vent’anni dall’uscita nelle sale di The Others, l'horror-mystery movie diretto da Alejandro Amenabar,avrà un remake. La Universal Pictures ha opzionato i diritti del film dalla Sentient Entertainment. Renee Tab della Sentient e Christopher Tuffin saranno i produttori insieme a Lucas Akoskin della Aliwen Entertainment.



Protagonista della pellicola originale fu Nicole Kidman, con la storia, ambientata nel 1945 sull’isola di Jersey, che raccontava di una donna con i suoi figli che dovranno fare i conti con dei misteriosi spiriti presenti all’interno della loro casa.



The Others ottenne un grande successo al botteghino incassando complessivamente 200 milioni di dollari.



Altre novità riguardanti il remake, come il regista e il cast, non sono state annunciate.