La Vita Straordinaria di David Copperfield: la clip dal titolo La signora Trotwood

News





13/10/2020 |

A tre giorni dall'arrivo nelle sale italiane di La Vita Straordinaria di David Copperfield, l'adattamento del libro scritto da Charles Dickens, la Lucky Red ha rilasciato una nuova clip. La regia è di Armando Iannucci, regista che ha realizzato la serie tv Veep - Vicepresidente Incompetente, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Simon Blackwell.



Lo stesso Iannucci e Kevin Loader si sono occupati della produzione. Nella parte del protagonista troviamo Dev Patel. Il cast comprende anche Hugh Laurie, Tilda Swinton, Peter Capaldi e Gwendoline Christie.



Sinossi di La Vita Straordinaria di David Copperfield:

Dall'immaginazione del regista candidato all'Oscar Armando Iannucci, l'adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all'età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. Un film straordinariamente divertente che attraversa l'Inghilterra del XIX secolo seguendo il destino a zig-zag del suo eroe.

Armando Iannucci - regista di Morto Stalin se ne fa un altro e candidato all’Oscar per In the loop - è qui alle prese con l’adattamento di uno dei romanzi più famosi di Charles Dickens, nonché l’opera più autobiografica e tra le più amate dallo stesso scrittore, del quale ricorre l’anniversario dei 150 anni dalla morte.

La vita straordinaria di David Copperfield offre una rilettura inedita del celebre romanzo dickensiano, attraverso lo stile ironico e irresistibile tipico del regista, che infonde nuova linfa a un grande classico della letteratura anche grazie a un cast corale di attori teatrali e cinematografici provenienti da tutto il mondo: nei panni di David Copperfield troviamo l’attore candidato all’Oscar Dev Patel, acclamato protagonista di The Millionaire e Lion - La strada verso casa, affiancato dalla pluripremiata star Tilda Swinton, da Hugh Laurie, indimenticabile protagonista della serie tv “Dr. House” e da Ben Whishaw (Profumo - Storia di un assassino e volto noto della saga 007 in Spectre e Skyfall).