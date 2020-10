Freaks Out: online il primo trailer ufficiale

News





14/10/2020 |

E' in rete il trailer ufficiale di Freaks Out, la pellicola di Gabriele Mainetti che debutterà nelle sale il prossimo 16 dicembre. La clip arriva il giorno dopo l'uscita del poster.



Il regista ha lavorato con un cast principale composto da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo. All’interno di Freaks Out ritroviamo anche Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.



Mainetti ha curato la sceneggiatura con Nicola Guaglianone.



Sinossi di Freaks Out:

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro "fenomeni da baraccone" restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.