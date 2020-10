Craig Gillespie dirigerà il film Chippendales

News





14/10/2020 |

Dopo aver diretto nel 2017 Tonya, ed essere stato ingaggiato per dirigere Cruella, Craig Gillespie ha individuato un altro obiettivo. Nell’agenda del regista è finito infatti un nuovo progetto dal titolo Chippendales.



L’opera, da anni, è in fase di sviluppo presso la Permut Poroductions di David Permut. La Bold Films si occuperà della produzione mentre Craig Williams ha curato l’ultima sceneggiatura. Nel 2017 era stato annunciato come protagonista Dev Patel e, ad oggi, il nome dell’attore è ancora presente nella lista.



Il film racconterà la storia di Steve Banerjee, immigrato che, una volta arrivato a Los Angeles deciderà di acquistare il club Destiny II trasformandolo in un locale di spogliarelli. La parte di Banerjee è stata affidata a Patel.



Non è chiaro quando partiranno le riprese della pellicola.