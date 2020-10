Il Principe Cerca Moglie 2 è stato acquistato da Amazon

News

14/10/2020 |

Novità in vista per il secondo capitolo de Il Principe Cerca Moglie. Il tanto atteso sequel con protagonista sempre Eddie Murphy, sviluppato dalla Paramount Pictures, è stato acquistato da Amazon Studios che dovrebbe rilasciarlo sulla sua piattaforma a partire dal 18 dicembre.

La pellicola originale è stata diretta da John Landis nel 1988 e raccontava la storia del principe Akeem, fuggito a New York onde evitare di convolare a nozze nel suo paese. All’interno del film recitarono anche Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley e John Amos. Il Principe Cerca Moglie incassò in tutto il mondo 300 milioni di dollari.



Nel sequel Akeem tornerà nella sua terra, Zamunda, quando scoprirà di avere un figlio negli Usa. La scoperta lo spingerà di nuovo nella Grande Mela, in quella che si trasformerà nell’ennesima esilarante avventura.



La regia è affidata a Craig Bewer. In questo secondo film reciterà anche Arsenio Hall, pronto a riprendere il ruolo di Semmi.