Ava DuVernay: la regista dirigerà il film Netflix dal titolo Caste

16/10/2020 |

Dopo il successo ottenuto dal documentario 13th e dalla miniserie When They See Us, Ava DuVernay è pronta per tornare dietro la macchina da presa per una pellicola. La regista dirigerà, per conto di Netflix, il film Caste che sarà l'adattamento cinematografico del libro Caste: The Origins of Our Discontents scritto da Isabel Wilkerson.



Stando alle prime informazioni, il film userà una struttura composta da diverse storie che serviranno per esaminare il sistema americano e le vite delle persone, definite da una gerarchia di divisioni umane risalenti a generazioni del passato.



La DuVernay si occuperà anche della produzione con Sarah Bremner della Array Filmworks e Paul Garnes.