Static Shock: Michael B. Jordan produrrà il cinecomic

18/10/2020 |

Nuovo film in vista per Michael B. Jordan. Durante il DC FanDome di agosto era stato svelato il progetto cinematografico Static Shock che la star ha deciso di produrre.



Static, conosciuto anche con il nome di Virgil Hawkins, è stato creato dalla Milestone Media e dalla DC Comics nel 1990. Il personaggio non è altro che un giovane dai poteri elettromagnetici. La Warner Bros. creò intorno a questo personaggio una serie animata nei primi anni 2000.



“Sono orgoglioso di fare parte della costruzione di un nuovo universo incentrato intorno ai black superheroes, lo merità la nostra comunità”. – ha spiegato Jordan.



Non è chiaro se Michael B. Jordan reciterà anche all’interno del film.