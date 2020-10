Come Play: online il trailer ufficiale

News





20/10/2020 |

La Focus Features ha rilasciato il trailer ufficiale di Come Play, horror movie della Amblin Partners diretto da Jacob Chase, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il film è tratto da una short story realizzata dallo stesso Chase e racconta la storia di un giovane ragazzo di nome Oliver e di un terrificante spirito maligno che farà di tutto per ucciderlo. Nei panni del protagonista troviamo Azhy Robertson mentre Gillian Jacobs e John Gallagher Jr. completano il cast principale.

La sceneggiatura della pellicola è stata scritta dallo stesso Chase.



Nelle sale americane il film debutterà durante il periodo di Halloween.



Come Play è prodotto dalla The Picture Company per conto della Amblin Partners.



Sinossi di Come Play:

Il film vede protagonsita Oliver, un giovane ragazzo solitario che si sente diverso da tutti i suoi coetanei. Disperato per non avere amici, cerca rifugio nel suo smartphone e nel suo tablet. Quando una misteriosa creatura deciderà di utilizzare i suoi device contro di lui nel tentativo di entrare nel nostro mondo, i genitori di Oliver dovranno combattere a lungo per salvere il loro figlio dal mostro.