Eva Longoria reciterà allinterno di un nuovo sci-fi movie della Universal

20/10/2020 |

Eva Longoria si è unita al cast di un nuovo sci-fi movie della Universal Pictures. L’attrice reciterà accanto al protagonista Ice Cube. Della produzione della pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, se ne occuperanno Patrick Aiello e Timur Bekmambetov.



La regia è affidata a Rich Lee che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Kenneth Golde. La Universal Pictures spera di mandare il film in produzione entro il mese di ottobre, con lo stesso che dovrebbe richiamare, per tecnica di ripresa, Unfriended (horror movie uscito nel 2014). La trama non è stata rilasciata.



La Longoria, che ha lavorato nel 2019 a Dora e la città perduta, ha recitato recentemente nelle serie Flipped e Sitcom contro sitcom.