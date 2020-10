Burt Squire: Ed Helms ed Harrison Ford nel cast del film

News





20/10/2020 |

Ed Helms e Harrison Ford reciteranno insieme all'interno di The Miserable Adventures of Burt Squire Aboard the Horn High Yo, commedia firmata STXfilms. Tratta da una storia vera, la pellicola racconta la storia di un padre di famiglia (Helms) che si imbarca in quella che spera essere una vacanza da sogno in barca a vela. Durante il viaggio, però, finirà a largo dell'Oceano Atlatico in compagnia di un folle capitano (Ford).



Ben Bolea ha curato la sceneggiatura mentre Mickey Liddell della LD Entertainment e Pete Shilaimon sono i produttori con Kim Zubick. Non è stato svelato il nome del regista.



Ford ha recentemente recitato in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e nel film Il Richiamo della Foresta mentre Ed Helms ha fatto parte del cast della commedia horror Animali da Ufficio.