The Texas Chainsaw Massacre: presentato il poster ufficiale

E' stato presentato il primo poster ufficiale di The Texas Chainsaw Massacre. La pellicola era in lavorazione con Fede Alvarez scelto come regista ma il timone è passato tra le mani di David Blue Garcia. La locandina recita che sarà il 2021 l'anno che vedrà l'esordio ufficiale del film.

Chris Tomas Devlin ha curato la sceneggiatura di The Texas Chainsaw Massacre che, come è stato annunciato, riprenderà l'opera originale di Tobe Hooper uscita nel 1974.

Il cast comprende Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Mark Burnham, Moe Dunford, Olwen Fouéré, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy.



Fede Alvarez è il produttore con Rodolfo Sayagues della Bad Hombre, Kim Henkel, Ian Henkel e Pat Cassidy.