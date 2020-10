Hustle: Robert Duvall nel cast del film

News





20/10/2020 |

Altra new entry per quanto riguarda il cast di Hustle. All'interno dell'opera reciterà anche Robert Duvall, attore che abbiamo visto recentemente in Widows - Eredità criminale. La star raggiunge così il protagonista Adam Sandler, scelto per interpretare il protagonista. La regia è di Jeremiah Zagar.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Taylor Materne e Will Fetters mentre la produzione è affidata alla Happy Madison di Sandler, alla Roth/Kirschenbaum Films, a LeBron James e a Maverick Carter della SpringHill Entertainment.



Il cast comprende anche Queen Latifah, Ben Foster, Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet e Kenny Smith.



Il film è ambientato nel mondo del basket americano e racconta del personaggio di Sandler, un talent scout che viene licenziato ingiustamente dal suo club. Nel tentativo di trovare il suo riscatto, riuscirà a scovare all'estero un nuovo giovane talento: l'obiettivo è di portarlo negli Stati Uniti con la speranza di farlo diventare un grande giocatore.



Netflix ha acquisito i diritti del film dalla Lionsgate.