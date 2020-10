The Woman in the House: Kristen Bell reciterà nel film

News





21/10/2020 |

Kristen Bell, la star di Veronica Mars che abbiamo visto anche in altre serie come Gossip Girl e The Good Place, sarà la produttrice e anche la protagonista di The Woman in the House. Il progetto nasce per essere una miniserie targata Netflix.



La Bell interpreterà Anna, una donna triste e sola che ha l'abitudine di sedersi vicino alla sua finestra, con il suo bicchiere di vino, per guardare il mondo scorrerle davanti. La sua tranquillità, però, verrà sconvolta dopo aver visto il suo vicino di casa commettere un omicidio.



Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf sono i creatori della serie.



Kristen Bell recentemente ha avuto un ruolo anche nella serie Central Park.