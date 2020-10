Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve lavoreranno alla serie The Son

News





21/10/2020 |

Nuova collaborazione in vista per Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve che lavoreranno di nuovo insieme per portare sul piccolo schermo Il Confessore, adattamento cinematografico del romanzo di Jo Nesbo (conosciuto con il titolo originale The Son). Gyllenhaal sarà attore ed anche il produttore esecutivo tramite la sua Nine Stories. Villeneuve, invece, dirigerà tutti gli episodi e sarà anche lui il produttore esecutivo.



Il duo ha già lavorato insieme per due pellicole cinematografiche: Enemy e Prisoners.



Sinossi del romanzo Il Confessore:

Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui, tornando a casa, ha trovato il padre, un poliziotto, morto suicida. Ha cominciato a drogarsi. Ora non ha neanche trent'anni ed è in prigione da dodici per duplice omicidio. Eppure c'è qualcosa in lui che ispira fiducia, perché nel carcere di massima sicurezza di Staten i compagni lo considerano una specie di confessore; gli raccontano le loro storie. La sua esistenza è ormai tutta lì, non ha più sogni né un'idea del futuro. Finché un detenuto gli rivela che in realtà suo padre è stato ucciso. In quel preciso istante Sonny riscopre una ragione per vivere e riacquistare la libertà: ha deciso di punire i colpevoli, uno alla volta.