Fast and Furious: lundicesimo capitolo chiuderà il franchise

21/10/2020

Il grande franchise di Fast and Furious chiuderà presto i battenti. Altri due soltanto, infatti, saranno i capitoli che accompagneranno gli spettatori verso la fine di questa longeva saga cinematografica. Il decimo e l’undicesimo film saranno diretti entrambi da Justin Lin che ha già lavorato al terzo, al quarto, al quinto, al sesto e al nono capitolo. Non è chiaro se la Universal Pictures abbasserà definitivamente la serranda sulla serie, anche perché diversi potrebbero essere gli spin-off destinati a vedere la luce.



Attualmente gli appassionati di F&F sono in attesa del nono capitolo che, a causa della pandemia, è stato posticipato al 2021. All’interno del cast di questo episodio troviamo Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Michael Rooker.



La Universal Pictures non ha comunicato quando usciranno gli ultimi due film nelle sale.