Power Rangers: nuovi importanti progetti in vista per la serie

21/10/2020 |

La Entertainment One è pronta a realizzare nuovi progetti intorno ai Power Rangers. L'obiettivo sarebbe quello di portare a termine degli adattamenti televisivi e cinematografici che coinvolgono i personaggi i cui diritti appartengono alla Hasbro.



La compagnia ha ingaggiato Jonathan Entwistle per guidare i progetti che saranno sviluppati e prodotti dalla eOne. Le novità circa le pellicole non sono state rivelate.



Entwistle si occuperà di dirigere le varie opere.



L'ultimo film dedicato ai Power Rangers è uscito nel 2017 ed ha incassato 142 milioni di dollari.