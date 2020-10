Day Shift: Jamie Foxx sarà il protagonista della vampire comedy

News





21/10/2020 |

Jamie Foxx sarà il protagonista, ed il produttore esecutivo, di una commedia con al centro della scena i vampiri, in lavorazione presso Netflix. La pellicola si intitola Day Shift e vedrà JJ Perry fare il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Foxx interpreta un padre di famiglia, di professione operaio, che proverà a fare i salti mortali per garantire a sua figlia di otto anni una buona vita. In realtà l'uomo nasconde un particolare segreto: il lavoro da operaio è una copertura, la sua vera professione è quella di cacciatore di vampiri.



Tyler Tice ha scritto la prima bozza di sceneggiatura, la cui revisione è stata affidata a Shay Hatten.



Chad Stahelski e Jason Spitz sono i produttori per conto della 87Eleven Entertainment.



Jamie Foxx ha lavorato recentemente in Project Power e in Il Diritto di Opporsi.