The Turning - La Casa del Male: online la clip La batteria di Miles

News





22/10/2020 |

A sette giorni dalla sua uscita ufficiale, la 01Distribution ha rilasciato una clip di The Turning - La Casa del Male, la nuova opera di Floria Sigismondi.

Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince e Mark Huberman sono i protagonisti di questa pellicola che racconta la storia di una giovane governante divenuta la responsabile dei suoi due nipotini dopo la morte dei loro genitori. Altri dettagli sulla trama dell'adattamento cinematografico in chiave moderna di Giro di Vite, il libro di Henry James, non sono stati rilasciati.



Chad Hayes e Carey Hayes hanno scritto la sceneggiatura. Scott Bernstein e Roy Lee sono i produttori.



La pellicola sbarcherà nelle sale italiane dal 29 ottobre.



Sinossi di The Turning - La Casa del Male:

In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.