Notizie dal Mondo: il trailer italiano del film con Tom Hanks

News





22/10/2020 |

La Universal Pictures presenta il primo trailer ufficiale di Notizie dal Mondo, la pellicola con protagonista Tom Hanks. L’attore è stato diretto da Paul Greengrass, per quella che diventa dunque la seconda collaborazione tra i due dopo Captain Phillips - Attacco in mare aperto.



Oltre ad Hanks troviamo nel cast anche Helena Zengel.



Greengrass ha scritto anche la sceneggiatura con Luke Davies che ha adattato il libro di Paulette Jiles. I produttori del film sono Gary Goetzman, Gail Mutrux e Gregory Goodman mentre i produttori esecutivi sono Steven Shareshian e Tore Schmidt.

Sinossi di Notizie dal Mondo:

Cinque anni dopo la fine della Guerra Civile, il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un veterano di tre conflitti, si sposta di città in città narrando storie vere condividendo con chi lo ascolta vicende di presidenti e regine e racconti di faide gloriose, catastrofi devastanti ed emozionanti avventure vissute in remoti angoli del globo. Nelle pianure del Texas, il suo percorso incrocia quello di Johanna (Helena Zengel, System Crasher), una ragazzina di dieci anni adottata sei anni prima dai membri della tribù nativa dei Kiowa che l'hanno allevata come una di loro. Johanna, ostile ad un mondo mai conosciuto prima, viene rimandata dagli zii biologici contro la propria volontà. Kidd acconsente a riportare la bambina là dove la legge stabilisce debba vivere. E nel corso del loro viaggio di centinaia di miglia in un territorio caratterizzato da una natura ostile, i due sono costretti ad affrontare immensi ostacoli sia di natura umana che naturale, mossi entrambi dal desiderio di trovare finalmente un luogo da poter chiamare casa.