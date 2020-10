Time Is Up: Bella Thorne sarà la protagonista

News





23/10/2020 |

Bella Thorne e Benjamin Mascolo saranno i protagonisti di Time Is Up. L’indie movie sarà diretto da Elisa Amoruso che ha curato la sceneggiatura con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini.



La pellicola racconta di due studenti all’ultimo anno, Vivien e Roy, che a prima vista sembrano avere personalità nettamente differenti. Vivien è una studentessa di grande successo, con una passione per la fisica e desiderosa di entrare in una prestigiosa università americana e che sembra vivere la propria vita come una formula matematica che la spinge a guardare alla propria felicità come qualcosa da rimandare nel futuro. Roy, d'altra parte, è un giovane tormentato e problematico che, a causa di un trauma subito da bambino, vede i suoi desideri continuamente ostacolati da un passato che sembra costantemente perseguitarlo. Quando un evento avverrà in modo del tutto casuale, si troveranno costretti a fermarsi e a recuperare le loro vite e a vivere in un presente che si rivelerà più emozionante del previsto.



Marco Belardi produrrà la pellicola attraverso la Lotus Production. Le riprese avranno luogo a Roma e negli USA.