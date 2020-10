Justice League: Jared Leto sarà nuovamente Joker nella Snyders Cut

News





23/10/2020 |

Sorpresa! Jared Leto tornerà ad indossare i panni di Joker e lo farà all’interno del film Justice League, ovviamente nella versione di Zack Snyder mai completata e pronta a debuttare il prossimo anno all’interno della piattaforma HBO.



La notizia arriva un po’ a sorpresa perché, al momento dell’annuncio dell’arrivo del film, non era stata menzionata la presenza di Leto e non era stata soprattutto indicata la presenza di Joker. Ricordiamo che la star ha interpretato per la prima volta l'iconico villain all'interno di Suicide Squad, cinecomic di David Ayer uscito nel 2016.

L’attore, dunque, si unirà al cast che vede al suo interno Ben Affleck nella parte di Batman, Henry Cavill nel ruolo di Superman, Gal Gadot come Wonder Woman e Ray Fisher nella parte di Cyborg.