Scarlett Johansson reciterà nello sci-fi movie Bride

23/10/2020 |

Scarlett Johansson reciterà da protagonista all’interno di Bride, sci-fi movie sviluppato dalla Apple e dalla A24, la cui regia è stata affidata a Sebastián Lelio. Il film racconta la storia di una donna creata da un ricco imprenditore il cui sogno è far diventare realtà il prototipo di moglie ideale. Quando deciderà di ribellarsi, costretta a fuggire, si dovrà confrontare con un mondo che la vede come un mostro.



La Johansson e Jonathan Lia produrranno il film attraverso la These Pictures mentre Keenan Flynn sarà il co-produttore.



La sceneggiatura è stata affidata allo stesso regista che la realizzerà insieme a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.



Tornando alla Johansson, l’attrice ha recitato nel film Black Widow, in uscita nel 2021, mentre Lelio ha diretto il suo ultimo film nel 2018 (Gloria Bell).