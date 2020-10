Battlestar Galactica: Simon Kinberg scriverà la sceneggiatura e si occuperà della produzione

News





23/10/2020 |

La Universal Pictures ha ingaggiato Simon Kinberg per scrivere la sceneggiatura di Battlestar Galactica, sci-fi movie che verrà sviluppato dallo studio. Ma non solo: Kinberg sarà anche il produttore insieme a Dylan Clark.



“Battlestar Galactica è come se fosse il Santo Graal della fantascienza e sono felice di poter portare qualcosa di nuovo al franchise, onorando allo stesso tempo tutto quello che lo ha fatto diventare così iconico e duraturo. Sono grato a Dylan Clark e alla Universal per avermi affidato questo incredibile universo” ha raccontato Kinberg.



La sceneggiatura di Battlestar Galactica, pellicola in lavorazione da anni, era stata già scritta da Lisa Joy e Jack Paglen ma, stando alle prime informazioni, Kinberg la scriverà da zero.



Kinberg lo scorso anno ha portato nelle sale X-Men: Dark Phoenix.