La Vita che Verrà  Herself: in rete il primo trailer ufficiale

23/10/2020 |

La BimDistribuzione ha rilasciato il primo trailer italiano di La Vita che Verrà – Herself, il film di Phyllida Lloyd, scritto da Clare Dunne e Malcom Campbell. La pellicola è interpretata da Clare Dunne e vede recitare al suo interno anche Harriet Walter e Conleth Hill.



L’uscita è prevista per il 25 novembre.



Sinossi di La Vita che Verrà – Herself:

Dopo tanto tempo, Sandra trova finalmente il coraggio di fuggire con le sue due figlie da un marito violento. In lotta contro una società che sembra non poterla proteggere e con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente per le bambine, decide di costruire da sola una casa tutta per loro. Non tutto andrà bene ma durante l’impresa troverà la forza di ricostruire la sua vita e riscoprirà se stessa, anche grazie all’appoggio di un gruppo di persone disposte ad aiutarla e a darle sostegno.

Per Sandra e le sue figlie la nuova vita che verrà per fortuna non sarà mai più come quella di prima.