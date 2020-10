Creed: possibile un terzo capitolo con Michael B. Jordan alla regia?

News





26/10/2020

Il franchise di Creed potrebbe proseguire con il terzo capitolo. E, a sorpresa, la regia potrebbe essere affidata al protagonista Michael B. Jordan. La notizia è stata diffusa da Deadline che sottolinea come l’attore stia ragionando su un suo eventuale debutto dietro la macchina da presa.



Michael B. Jordan è l’attore che ha dato il via alla saga interpretando Adonis Johnson, il figlio del celebre Apollo Creed nato all’interno del franchise Rocky. Jordan ha recitato in Creed – Nato per Combattere, uscito nel 2015, e in Creed II, arrivato nelle sale nel 2019.



Il progetto non è stato ancora avviato ma alcune indiscrezioni raccontano che potrebbe non recitare al suo interno Sylvester Stallone che, nei panni di Rocky Balboa, era tornato sul set per diventare il coach di Adonis.