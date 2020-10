Good Luck to You, Leo Grande: Emma Thompson sarà la protagonista

News





27/10/2020 |

Emma Thompson, attrice che abbiamo visto lo scorso anno in Last Christmas, sarà la protagonista di Good Luck to You, Leo Grande, commedia affidata alla regista Sophie Hyde.



Prodotto dalla Genius Pictures, il film segna la prima collaborazione tra la Cornerstone Films e Debbie Greay della Genesius.



La Thompson recita nella parte di Nancy Stokes, una vedova di 55 anni alla ricerca di una vita diversa. Per cercare di ritrovare se stessa si affiderà ai servizi di Leo Grande, uomo che ama definirsi terapista del sesso, per una notte di felicità.



La sceneggiatura è stata scritta da Katy Brand.



Good Luck to You, Leo Grande andrà in produzione a Londra nei primi mesi del 2021.