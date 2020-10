Tomb Raider 2: cancellata la data duscita

News





28/10/2020 |

Non uscirà più nel 2021 Tomb Raider, almeno per il momento questa è la decisione della MGM che ha deciso di rimuovere dal proprio calendario la pellicola. Il nuovo film vedrà sempre Alicia Vikander protagonista nella parte di Lara Croft, il famoso personaggio reso celebre dalla saga di videogiochi.



Tomb Raider 2 è un progetto in fase di definizione e ad oggi non è stata ancora avviata la produzione. Della pellicola si conosce poco anche se erano stati annunciati il nome del regista, Ben Wheatley, e della sceneggiatrice, Amy Jump.



Inizialmente la MGM aveva fissato al 19 marzo 2021 l’arrivo nei cinema del film ma come abbiamo già spiegato il tutto è stato sospeso.