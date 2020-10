Vince Vaughn parla del sequel di 2 Single a Nozze

News





29/10/2020 |

Da diversi mesi si parla di un possibile sequel di 2 Single a Nozze, la famosa commedia di David Dobkin uscita nel 2005. La pellicola, ancora oggi, è considerata una delle migliori commedie di sempre ed ecco perché da diverso tempo in molti chiedono la realizzazione del sequel. Ma cosa ne pensa la crew che ha lavorato all’opera originale? Una risposta l’ha data Vince Vaughn, attore che nel film ha interpretato Jeremy, il miglior amico e spalla dell'altro personaggio principale John: “David Dobkin mi ha detto di avere un’idea attinente alla realtà. Non ho mai voluto fare un sequel di questi film perché mi è sembrato come se stessimo solo inseguendo un successo. Ma quello che mi piace di un possibile sequel di 2 Single a Nozze è che potrebbe essere un qualcosa di veramente buono. Molte di queste commedie investigano su cose che credo siano reali nelle nostre vite”.



Vaughn non ha però aggiunto altro, lasciando comunque dei dubbi circa una possibile realizzazione o meno del secondo capitolo.



Nel cast originale della pellicola di Dobkin, recitarono anche Owen Wilson, come protagonista, Rachel McAdams, Isla Fisher, Christopher Walken e Bradley Cooper.