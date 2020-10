Brian Tyree Henry reciterà in Bullet Train

News





29/10/2020 |

Pochi giorni fa è stata annunciata una new entry nel cast di Bullet Train. Stiamo parlando di Aaron Taylor-Johnson. Quello della star, però, non è l'unico nome destinato ad arricchire il numero degli attori che saranno presenti all'interno della pellicola. E' stato svelato infatti che avrà un ruolo anche Brian Tyree Henry, attore che ultimamente abbiamo visto in Joker e nella pellicola La Bambola Assassina.



L'opera, diretta da David Leitch e con protagonista Brad Pitt, sarà l'adattamento cinematografico del romanzo giapponese Maria Beetle, scritto da Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa e Yuma Terada saranno i produttori esecutivi di questo progetto. Tra i produttori troviamo Leitch e Kelly McCormick tramite la loro 87North insieme ad Antoine Fuqua e Kat Samick. Brittany Morrissey supervisionerà il progetto per conto della Sony Pictures. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Leitch e da Zak Olkewicz.



Il cast comprende anche Joey King e Andrew Koji.



Koji, apparso nelle serie tv Peaky Blinders e Warrior, ha terminato da poco le riprese di Snake Eyes: G.I. Joe Origins, dove interpreta Storm Shadow.