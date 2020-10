The Billion Dollar Spy: Armie Hammer e Mads Mikkelsen saranno i protagonisti

News

Hammer ha recitato lo scorso anno in Assassinio sul Nilo e nella pellicola Next Goal Wins, attualmente in post produzione, ed è stato annunciato in questi giorni che lavorerà accanto a Jennifer Lopez in Shotgun Wedding.

Due attori di assoluto livello si sono uniti a, il film di. Stiamo parlando diche interpreteranno i personaggi principali di questo thriller movie ambientato durante il periodo della Guerra Fredda.Adattato dae basato sull'omonimo romanzo di, il film, prodotto dalla Walden Media e dalla Weed Road Pictures, racconta la vera storia di un uomo che è diventato una delle spie più preziose del Pentagono durante gli ultimi anni della Guerra Fredda e della sua amicizia con un ingegnere russo.Della produzione si occuperà anche Akiva Goldsman.