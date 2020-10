Insidious 5: Patrick Wilson dirigerà la pellicola

News





30/10/2020 |

Patrick Wilson è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. E la star inglese ha scelto per il suo primo progetto il quinto capitolo del franchise Insidious, di cui è stato il protagonista. Wilson ha infatti preso parte alla realizzazione della prima pellicola, di Oltre i confini del male - Insidious 2 e di Insidious: L'Ultima Chiave, quest'ultimo uscito nel 2018.



Le prime notizie sulla trama ci raccontano che il tutto sarà ambientato dieci anni dopo Insidious: l'ultima chiave e vede il figlio di Lambert (Wilson), un ragazzo di nome Dalton (Ty Simpkins) iniziare il college. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



La storia del primo Insidious raccontava di una giovane coppia e della lotta contro una entità sovrannaturale pronta ad impossessarsi del loro figlio.



La produzione è affidata a Jason Blum della Blumhouse e ai creatori della saga James Wann e Leigh Whannell.