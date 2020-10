Unplugging: Eva Longoria sarà la protagonista del film

News





30/10/2020 |

Unplugging ha trovato la sua protagonista femminile. Stiamo parlando di Eva Longoria che, in questa commedia, reciterà nella parte della moglie del personaggio interpretato da Matt Walsh. Il progetto ha già abbandonato le scrivanie arrivando sul set, con le riprese che sono partite in Oklahoma seguendo tutti i protocolli sanitari.



All'interno del cast troviamo anche Lea Thompson, Keith David, Nicole Byer e Al Madrigal mentre la regia è stata affidata alla debuttante Debra Neil-Fisher. La regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Brad Morris.



Unplugging racconta la storia di una donna che deciderà, supportata dal marito, di recarsi in una remota città per una disintossicazione dai supporti digitali. Il week-end romantico si trasformerà però in un disastro causato da incontri sovrannaturali e locali bizzarri. Senza smartphone ed internet la coppia, in quella che sembra essere una grande difficoltà, proverà a ritrovare l'unione.



Debbie Liebling, Kevin Matusow e Carissa Buffel della Traveling Picture Show Company saranno i produttori con Morris e Walsh.